Жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Драматический фильм «Жизнь» — картина французского режиссера Стефана Бризе, экранизация одноименного романа Ги де Мопассана о женщине, прошедшей через предательство и разочарование.



17-летняя дочь барона Жанна возвращается домой из монастыря, полная мечтаний о любви и счастье. Ее встреча с виконтом Жюльеном де Ламаром, казалось, была предопределена на небесах. Но семейное счастье было недолгим: обаятельный супруг оказался холодным и расчетливым изменником. Дом, который Жанна представляла убежищем, тихой гаванью, становится местом страданий и одиночества.



Бризе снимает свою картину с почти документальной сдержанностью: мягкий свет, живые пейзажи Нормандии и редкие диалоги создают ощущение реальности прожитой жизни. Если вы цените вдумчивые и бережные экранизации классических произведений, то наверняка получите удовольствие, начав смотреть фильм «Жизнь».

