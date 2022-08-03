Жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн
Драматический фильм «Жизнь» — картина французского режиссера Стефана Бризе, экранизация одноименного романа Ги де Мопассана о женщине, прошедшей через предательство и разочарование.
17-летняя дочь барона Жанна возвращается домой из монастыря, полная мечтаний о любви и счастье. Ее встреча с виконтом Жюльеном де Ламаром, казалось, была предопределена на небесах. Но семейное счастье было недолгим: обаятельный супруг оказался холодным и расчетливым изменником. Дом, который Жанна представляла убежищем, тихой гаванью, становится местом страданий и одиночества.
Бризе снимает свою картину с почти документальной сдержанностью: мягкий свет, живые пейзажи Нормандии и редкие диалоги создают ощущение реальности прожитой жизни. Если вы цените вдумчивые и бережные экранизации классических произведений, то наверняка получите удовольствие, начав смотреть фильм «Жизнь».
- СБРежиссёр
Стефан
Бризе
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- Актёр
Сванн
Арло
- НМАктриса
Нина
Мерисс
- ОПАктёр
Оливье
Перрье
- КЭАктриса
Клотильда
Эсме
- АБАктёр
Ален
Бежель
- ФОАктёр
Финнегэн
Олдфилд
- ЛБАктриса
Люсетт
Боден
- СБСценарист
Стефан
Бризе
- ФВСценарист
Флоренс
Виньон
- ГдСценарист
Ги
де Мопассан
- МППродюсер
Милена
Пойло
- ЖСПродюсер
Жиль
Сакуто
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ОБПродюсер
Оливье
Бронкар
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен