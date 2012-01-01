Жизнь: Вода — основа жизни (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Научно-познавательный проект о жизненно необходимом для каждого живого существа на планете элементе — воде. Мы отправляемся в путешествие по мировому океану: от национального парка Плитвицкие озeра в Хорватии до Адриатического моря, омывающего шесть государств.



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