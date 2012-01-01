Жизнь: Вода — основа жизни (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.22012, LIFE 3D WATER, THE ELEMENT OF LIFE
Документальные52 мин0+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Научно-познавательный проект о жизненно необходимом для каждого живого существа на планете элементе — воде. Мы отправляемся в путешествие по мировому океану: от национального парка Плитвицкие озeра в Хорватии до Адриатического моря, омывающего шесть государств.
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Информация
СтранаГермания
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
4.6 IMDb