Жизнь прекрасна
Wink
Фильмы
Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.21997, La vita è bella
Военный, Драма111 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Италия, 1930-е годы. Официант Гвидо влюбляется в прекрасную девушку Дору и вскоре женится на ней, а через какое-то время у них рождается сын Джозуе. Идиллии маленькой счастливой семьи приходит конец, когда Италию оккупируют немецкие войска.

Страна
Италия
Жанр
Военный, Комедия, Драма
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь прекрасна»