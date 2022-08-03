Жизнь прекрасна (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.21997, La vita è bella
Военный, Драма111 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Италия, 1930-е годы. Официант Гвидо влюбляется в прекрасную девушку Дору и вскоре женится на ней, а через какое-то время у них рождается сын Джозуе. Идиллии маленькой счастливой семьи приходит конец, когда Италию оккупируют немецкие войска.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Роберто
Бениньи
- Актёр
Роберто
Бениньи
- НБАктриса
Николетта
Браски
- ДКАктёр
Джорджо
Кантарини
- ДДАктёр
Джустино
Дурано
- СБАктёр
Серджио
Бини Бустрик
- Актриса
Мариса
Паредес
- ХБАктёр
Хорст
Буххольц
- ЛААктриса
Лидия
Альфонси
- ДЛАктриса
Джулиана
Лоджодиче
- АФАктёр
Америго
Фонтани
- ВЧСценарист
Винченцо
Черами
- Сценарист
Роберто
Бениньи
- ЭФПродюсер
Эльда
Ферри
- МКПродюсер
Марио
Котоне
- ДДХудожник
Данило
Донати
- ТДОператор
Тонино
Делли Колли
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани