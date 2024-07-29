Мария, Маттео и Йоле – трое неаполитанцев, живущих в непосредственной близости к Везувию. Это удивительное место, полное мифов, историй и легенд. Мария, которая имеет флористическое хозяйство прямо у подножья вулкана, является его верным сторожем. Маттео, талантливый художник, создает свои картины из пепла Везувия. Певица Йоле посвящает свое творчеству образу Богородицы, которая на протяжении веков была покровительницей этих мест. Герои делятся своими впечатлениями от жизни на вулкане и поднимают вопрос, что опаснее для Неаполя: Везувий, который может проснуться в любую минуту, или человек, который меньше чем за 100 лет нанес непоправимый вред природе?

