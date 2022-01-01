Жиза. Фильм о фильме (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

История о рано повзрослевших детях, которые не доверяют взрослым. И на это у них есть причины. Грань между черным и белым для главных героев сериала, парочки детдомовцев, стирается слишком быстро. Счет идет на секунды, и времени думать о последствиях своих решений не остается. Когда кажется, чт�о хуже и страшнее быть не может, каждый новый день доказывает — может. За кадром самого жизненного подросткового роуд-муви.



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