Жиза. Фильм о фильме
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Жиза. Фильм о фильме

Жиза. Фильм о фильме (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.82022, Жиза. Фильм о фильме
Драмы, Документальные20 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о рано повзрослевших детях, которые не доверяют взрослым. И на это у них есть причины. Грань между черным и белым для главных героев сериала, парочки детдомовцев, стирается слишком быстро. Счет идет на секунды, и времени думать о последствиях своих решений не остается. Когда кажется, что хуже и страшнее быть не может, каждый новый день доказывает — может. За кадром самого жизненного подросткового роуд-муви.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Документальные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb