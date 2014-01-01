Животный мир Командорского архипелага (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм, позволяющий побывать на труднодоступном архипелаге, где можно увидеть животных сразу с двух материков: Евразии и Северной Америки.



В отдаленной от цивилизации части России существует заповедный край, который путешественники часто называют обыкновенным чудом. На труднодоступных островах Командорского архипелага обитают животные, характерные для двух разных континентов — Северной Америки и Евразии. В каждой бухте здесь можно встретить морских млекопитающих и понаблюдать за их необычной жизнью. На Командорских островах встречаются морские котики, сивучи и другие животные, неподалеку бегают песцы, охотящиеся за их щенками. Во время нереста сюда приплывают огромные косяки рыб, а в расщелинах скал собираются птичьи базары.



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