Два старых приятеля, затаившие друг на друга глубокую обиду, оказываются одни посреди пустыни. Фильм «Живописный маршрут» — минималистичный триллер с Джошем Дюамелем и Дэном Фоглером.



Когда-то Митчелл и Картер были близкими друзьями, и у каждого были творческие амбиции. Митчел мечтал стать музыкантом, а Картер — писателем. После тяжелого расставания Митчелл решил остепениться, продал гитары, перестал слушать музыку, женился и устроился работать в офис. Картер же держится за мечту до сих пор, но живет в автомобиле и постепенно разочаровывается в своих литературных способностях. После долгих уговоров Картеру удается вытащить Митчелла в совместную поездку, где он хочет раз и навсегда разобраться в их дружбе и высказать все претензии. Он выбирает длинный путь, где телефон не ловит сеть, а дорога безлюдна. Когда двигатель глохнет, друзья оказываются в пустыне одни — без еды и воды, но наедине со своими обидами.



Смогут ли они оставить конфликт в прошлом и найти путь к цивилизации, вы узнаете из триллера «Живописный маршрут» 2013 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

