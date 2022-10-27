Фильм ужасов, экранизация популярной интернет-легенды начала 2000-х о мужчине, изучающем зловещую пещеру, куда до этого не ступала нога человека. Братья Тед и Брэд приезжают на могилу своего отца и натыкаются на скрытый спуск под землю, который ведет в пещеру, наполненную странными вещами. В дальнем конце тоннеля они обнаруживают лаз, который еще никто не исследовал. Оттуда доносятся загадочные звуки, и братья решают его изучить. Но чем глубже они пробираются, тем очевиднее становится, что эта экспедиция может стать для них последней. Что ждет братьев в пещере и как с ней связана смерть их отца, узнаете, посмотрев фильм «Живая темнота: “История спелеолога Теда”» (2013) онлайн на Wink.

