Живая кожа
Wink
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Живая кожа
8.02023, Живая кожа
Документальный10 мин12+

Живая кожа (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Что общего между кожей, почвой и научной разработкой? Все они состоят из слоев и разных компонентов. Именно многокомпонентность и многогранность ученого-биолога, Насти Рычаговой, помогла ей разработать природный очиститель воздуха на основе уникального состава почвы. А весь путь к ее изобретению привел к полной трансформации ее личной и профессиональной жизни.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

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