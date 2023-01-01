Живая кожа (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Что общего между кожей, почвой и научной разработкой? Все они состоят из слоев и разных компонентов. Именно многокомпонентность и многогранность ученого-биолога, Насти Рычаговой, помогла ей разработать приро�дный очиститель воздуха на основе уникального состава почвы. А весь путь к ее изобретению привел к полной трансформации ее личной и профессиональной жизни.



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