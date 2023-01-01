Жить своей жизнью (фильм, 1962) смотреть онлайн

Сюжет

Парижанка Нана бросает мужа, чтобы стать актрисой, но нужда заставляет ее выйти на улицу с желтым билетом. Пронзительный фильм классика французской «новой волны» Жана-Люка Годара о том, как сохранить себя, когд�а жизнь совершает крутые повороты.



Нана 22 года. Она решает оставить мужа и попробовать построить карьеру актрисы. Чтобы как-то себя обеспечить, девушка устраивается в магазин грампластинок, но за неуплату в срок хозяйка жилья ее выгоняет. На своем пути Нана встречает разных людей. Она знакомится с фотографом, обещающим сделать ей снимки для кинопроб. Нана заводит разговор с философом о жизни и смерти. Нана попадает в полицию за кражу. Нана смотрит «Страсти Жанны д’Арк» в кинотеатре и плачет. Нана видит перестрелку из окна кафе. Нана танцует. Нана впервые получает деньги за проституцию. Нана встречает молодого человека, с которым задумывает сбежать. 12 частей фильма фиксируют фрагменты из жизни девушки, которая, несмотря ни на что, не изменяет себе.



Главная муза кинематографа Годара Анна Карина в одном из самых влиятельных его фильмов. Насладитесь строгостью авторского почерка и чуткой игрой звезды французского кино — «Жить своей жизнью» фильм 1962 года смотреть онлайн можно на Wink.



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