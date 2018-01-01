Жилое пространство (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пара попадает в страшный дом с нацистским прошлым. Хоррор с оттенками мистики Третьего рейха.



Молодые влюбленные Брэд и Эшли едут в романтическое путешествие в самый центр Германии. К несчастью, у них ломается машина, так что они вынуждены искать помощи в округе. В одном из �тихих домов, где горел свет, вместо людей они находят странные предметы, вроде окровавленного кинжала и старых фотографий, от которых мурашки бегут по коже. Их начинают преследовать жуткие галлюцинации. На пути то и дело встают привидения, которые, кажется, пытаются им что-то сказать. И это нечто связано с бывшим хозяином дома, подтверждающим, что не в каждом жилом пространстве есть жизнь.



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