Жил-был Козявин (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Козявин — обычный служащий. Однажды под конец рабочего дня начальник поручает ему разыскать Сидорова, потому что пришёл кассир. Козявин покорно исполняет поручение, строго следуя назначенному маршруту и спрашивая всякого встречного, не видел ли он Сидорова. По пути он минует невообразимые препятствия, и в итоге, поскольку Земля круглая, возвращается в родное учреждение.



Жил-был Козявин смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.