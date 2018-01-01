Жил-был Козявин (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Жил-был Козявин
Жил-был Козявин
1966, Жил-был Козявин
О фильме

Козявин — обычный служащий. Однажды под конец рабочего дня начальник поручает ему разыскать Сидорова, потому что пришёл кассир. Козявин покорно исполняет поручение, строго следуя назначенному маршруту и спрашивая всякого встречного, не видел ли он Сидорова. По пути он минует невообразимые препятствия, и в итоге, поскольку Земля круглая, возвращается в родное учреждение.

Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

