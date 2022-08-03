Жестокое лето (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фильм начинается как типичная летняя история первой любви, а потом превращается в захватывающий триллер. Нико и Тилли знакомятся на побережье Нантакета и понимают, что им суждено быть вместе. Однако их идеальное лето романтики становится по-настоящему опасным, когда на остров прибывает брат Нико — террорист, чьи планы угрожают тысячам невинных людей.

