Жестокое лето (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.52020, Dead Reckoning
Триллер, Боевик87 мин18+
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О фильме
Фильм начинается как типичная летняя история первой любви, а потом превращается в захватывающий триллер. Нико и Тилли знакомятся на побережье Нантакета и понимают, что им суждено быть вместе. Однако их идеальное лето романтики становится по-настоящему опасным, когда на остров прибывает брат Нико — террорист, чьи планы угрожают тысячам невинных людей.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- КДАктёр
Кей
Джей Апа
- ИААктриса
Индиа
Айсли
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Джеймс
Римар
- СПАктриса
Сидни
Пак
- ДШАктёр
Джон
Ши
- ЭКАктриса
Элли
Корнелл
- ДДАктриса
Девон
Дип
- ЛПАктриса
Леа
Просито
- ПМАктёр
Патрик
М. Уолш
- ДДСценарист
Девон
Дип
- ДБПродюсер
Джефф
Боулер
- МБХудожник
Майкл
Бевинс
- КММонтажёр
Коуди
Миллер
- ВНОператор
Верн
Ноблс
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй