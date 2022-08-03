Жестокое лето
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Жестокое лето

Жестокое лето (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.52020, Dead Reckoning
Триллер, Боевик87 мин18+

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О фильме

Фильм начинается как типичная летняя история первой любви, а потом превращается в захватывающий триллер. Нико и Тилли знакомятся на побережье Нантакета и понимают, что им суждено быть вместе. Однако их идеальное лето романтики становится по-настоящему опасным, когда на остров прибывает брат Нико — террорист, чьи планы угрожают тысячам невинных людей.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb