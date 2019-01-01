Жесткое прошлое
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Жесткое прошлое

Жесткое прошлое (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Awaken the Shadowman
Триллеры, Криминал102 мин18+

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Сюжет

Когда молодой владелец ранчо заводит отношения с девушкой из индейского племени Лакота, которая проживает на территории ближайшей резервации, еe последующее таинственное исчезновение заставляет главного героя раскрывать душераздирающие детали своего прошлого и осознавать всю тяжесть этого бремени в будущем.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жесткое прошлое»

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