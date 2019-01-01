Жесткое прошлое (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Awaken the Shadowman
Триллеры, Криминал102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Когда молодой владелец ранчо заводит отношения с девушкой из индейского племени Лакота, которая проживает на территории ближайшей резервации, еe последующее таинственное исчезновение заставляет главного героя раскрывать душераздирающие детали своего прошлого и осознавать всю тяжесть этого бремени в будущем.
Жесткое прошлое смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ГФРежиссёр
Грэм
Филлипс
- ПФРежиссёр
Паркер
Филлипс
- РКАктёр
Ричи
Костер
- ДМАктёр
Джейми
МакШейн
- ЖТАктриса
Жаклин
Тобони
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- ИБАктриса
Ирен
Бедард
- ГФАктёр
Грэм
Филлипс
- ДТАктёр
Джералд
Токала Клиффорд
- ДХАктёр
Джо
Херсли
- ДМАктёр
Джейкоб
Минг-Трент
- СШАктриса
Сидни
Шафер
- ГФСценарист
Грэм
Филлипс
- ПФСценарист
Паркер
Филлипс
- ЭЛПродюсер
Эллиотт
Лестер
- ГФПродюсер
Грэм
Филлипс
- ПФПродюсер
Паркер
Филлипс
- ЭУПродюсер
Эрик
Уотсон
- ДБХудожница
Джиллиан
Бандрик
- ДМОператор
Дэвид
Мирик