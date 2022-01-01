Женя и Ваня на краю света (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Документальная картина о мужчине и женщине, оставшихся на долгую зимовку в Заполярье. Женя и Ваня живут на полуострове Канин нос. Она — начальница метеорологической станции, он — младший специалист и мастер на все руки. Им приходится долгое время довольствоваться компанией друг друга, ведь корабль с продуктами приходит лишь изредка, а за станцией нужно следить все девять месяцев местной зимы. Это далеко не первая их поездка сюда: помимо материала, снятого специально для фильма, в картине есть и архивные кадры из прошлых экспедиций главных героев, которые, кажется, проходили куда проще. А тут еще и шторм, полностью отрезавший станцию от окружающего мира на несколько дней.



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