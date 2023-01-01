Женские грезы (фильм, 1955) смотреть онлайн

Один день из жизни двух совершенно непохожих женщин. Одна из них, еще совсем ребенок, слишком легкомысленна и падка до материальных ценностей, что сводит ее со стариком, страдающим от нереализованной отеческой любви. Другая – наоборот – столь поглощена своим чувством к женатому мужчине, что готова бросить ради него все. Однако обе в конце концов понимают кое-что важное для себя: первая начинает ценить любовь своего молодого человека, вторая же осознает, что есть много других вещей, которые могут дать импульс к жизни.



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