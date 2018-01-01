Wink
Фильмы
Женщины в черном
Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины в черном»

Режиссёры

Кэтрин Мишель

Kathryn Michelle
Режиссёр
Элижабета Видович

Elizabeta Vidovic
Режиссёр

Актёры

Горан Вишнич

Goran Višnjić
АктёрNikola
Изабела Видович

Izabela Vidovic
АктрисаSunny
Янси Батлер

Yancy Butler
АктрисаHana
Джордж Харрисон Ксантис

George H. Xanthis
АктёрPetar (в титрах: George Xanthis)
Майара Уолш

Maiara Walsh
АктрисаZara
Мелора Уолтерс

Melora Walters
АктрисаNaida
Джена Карпентер

Jena Carpenter
АктрисаAishe
Мирай Грбич

Miraj Grbic
АктёрDani
Алла Туманян

АктрисаGalina

Сценаристы

Элижабета Видович

Elizabeta Vidovic
Сценарист
Кэтрин Мишель

Kathryn Michelle
Сценарист

Продюсеры

Мем Ферда

Mem Ferda
Продюсер
Кэтрин Мишель

Kathryn Michelle
Продюсер
Изабела Видович

Izabela Vidovic
Продюсер
Янси Батлер

Yancy Butler
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа

Художники

Тейлор Бакинхем

Taylor Buckingham
Художник

Монтажёры

Остин Норделл

Austin Nordell
Монтажёр

Операторы

Остин Норделл

Austin Nordell
Оператор