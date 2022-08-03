Женщины в черном (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Хана, Аиша и Найда — три сестры, объединeнные не семейными, но колдовскими узами. Когда-то муж Аиши изменил ей с Аной, и разгневанная жена прокляла род предательницы, желая обречь его на исчезновение. Схватка между сестрами закончилась смертью Аиши, и ее похоронили, закрыв рот отрубленной рукой Ханы, чтобы даже в могиле она не смогла закончить проклятие. Проходят года. Петар, сын Ханны, скоро поженится на своей возлюбленной Санни. И, несмотря на все старания сестер, проклятие близко к исполнению.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb
- КМРежиссёр
Кэтрин
Мишель
- ЭВРежиссёр
Элижабета
Видович
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- ИВАктриса
Изабела
Видович
- ЯБАктриса
Янси
Батлер
- ДХАктёр
Джордж
Харрисон Ксантис
- МУАктриса
Майара
Уолш
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- ДКАктриса
Джена
Карпентер
- МГАктёр
Мирай
Грбич
- АТАктриса
Алла
Туманян
- ЭВСценарист
Элижабета
Видович
- КМСценарист
Кэтрин
Мишель
- МФПродюсер
Мем
Ферда
- КМПродюсер
Кэтрин
Мишель
- ИВПродюсер
Изабела
Видович
- ЯБПродюсер
Янси
Батлер
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ТБХудожник
Тейлор
Бакинхем
- ОНМонтажёр
Остин
Норделл
- ОНОператор
Остин
Норделл