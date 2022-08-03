Женщины в черном (фильм, 2021) смотреть онлайн

Хана, Аиша и Найда — три сестры, объединeнные не семейными, но колдовскими узами. Когда-то муж Аиши изменил ей с Аной, и разгневанная жена прокляла род предательницы, желая обречь его на исчезновение. Схватка между сестрами закончилась смертью Аиши, и ее похоронили, закрыв рот отрубленной рукой Ханы, чтобы даже в могиле она не смогла закончить проклятие. Проходят года. Петар, сын Ханны, скоро поженится на своей возлюбленной Санни. И, несмотря на все старания сестер, проклятие близко к исполнению.

