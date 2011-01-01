Женщины против мужчин (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.22011, Femmine contro maschi
Комедии95 мин18+
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Сюжет
В центре действия картины «Женщины против мужчин» — три истории, в каждой из которых обыгрываются те или иные недостатки женщин.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ФБРежиссёр
Фаусто
Брицци
- СФАктёр
Сальво
Фикарра
- ВПАктёр
Валентино
Пиконе
- КБАктёр
Клаудио
Бизио
- НБАктриса
Нэнси
Брилли
- ЭСАктёр
Эмилио
Солфрицци
- СААктриса
Серена
Аутьери
- ФИАктриса
Франческа
Инауди
- ЛЛАктриса
Лучана
Литтиццетто
- ЛЧАктёр
Лоренцо
Чезари
- ВДАктриса
Вильма
Де Анджелис
- ФБСценарист
Фаусто
Брицци
- ММСценарист
Марко
Мартани
- МБСценарист
Массимилиано
Бруно
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано