Документальный фильм о четырех женщинах, которые лучше всех знают тайны своей родины — Алтайского края. Путешественники часто отправляются на Алтай, чтобы найти его скрытую силу, но открывается она далеко не всем. Чтобы оценить уникальные особенности края, нужны знающие проводники. Ими и выступают героини фильма — четыре женщины, выросшие на этой прекрасной земле и впитавшие ее мудрость. Они рассказывают, почему любят свой край и какую связь чувствуют с родными землями. Вместе с ними авторы картины предлагают узнать, как приобщиться к целительной энергии этого красивого места. Оставайтесь на Wink и смотрите «Женщины Алтая» — фильм 2022 года доступен в нашем сервисе онлайн.

