Женщина (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Откровения женщин из 50 стран мира о материнстве, сексуальности, карьере, независимости. Всемирный проект от создателя документальных фильмов «Дом. История путешествий» и «Планета-океан».



Вы услышите голоса 2000 женщин разного возраста, вероисповедания и социального статус�а. Девушки, женщины, бабушки делятся личным опытом и взглядами на темы материнства, образования, финансовой независимости. Рассказывают об отношении к своему телу, красоте, любви, семье и в то же время откровенно говорят о насилии, унижениях и женском обрезании. Шокирующие, трогательные и вдохновляющие истории, которые формируют собирательный образ женщины. Не пропустите работу известного французского документалиста, который филигранно передал неповторимую красоту каждой участницы интервью.



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