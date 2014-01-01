Женщина во дворе (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.42014, Dans la cour
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает историю Антуана, сорокалетнего музыканта, внезапно решившего завершить свою карьеру. Бесцельно поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаружила в стене своей гостиной трещину. Постепенно ее беспокойство по этому поводу перерастает в панику — она боится, что дом обрушится.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПСРежиссёр
Пьер
Сальвадори
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- ФААктёр
Федор
Аткин
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ММАктриса
Мишель
Моретти
- НБАктёр
Николас
Бушо
- ОКАктёр
Олег
Купчик
- ГКАктриса
Гаранс
Клавель
- КФАктриса
Кароль
Франк
- ОШАктёр
Оливье
Шарассон
- ПССценарист
Пьер
Сальвадори
- ДЛСценарист
Дэвид
Леотард
- БГСценарист
Бенуа
Граффин
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- ПСПродюсер
Пьер
Сальвадори
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- БПХудожник
Борис
Пио
- СМКомпозитор
Стефин
Мерритт