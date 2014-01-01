Женщина во дворе
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Женщина во дворе

Женщина во дворе (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.42014, Dans la cour
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

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Сюжет

Фильм рассказывает историю Антуана, сорокалетнего музыканта, внезапно решившего завершить свою карьеру. Бесцельно поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаружила в стене своей гостиной трещину. Постепенно ее беспокойство по этому поводу перерастает в панику — она боится, что дом обрушится.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина во дворе»

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