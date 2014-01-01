Женщина во дворе (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает историю Антуана, сорокалетнего музыканта, внезапно решившего завершить свою карьеру. Бесцельно поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаружила в стене своей гостиной трещину. Постепенно ее беспокойство по этому поводу перерастает в панику — она боится, что дом обрушится.



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