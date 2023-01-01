Женщина в окне
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Женщина в окне

Женщина в окне (фильм, 1944) смотреть онлайн бесплатно

1944, The Woman in the Window
Триллер, Драма94 мин16+

О фильме

Пятидесятипятилетний профессор психологии Ричард Ванли, известный криминолог, однажды вечером, когда его жена и дети уехали на каникулы, видит в витрине галереи портрет молодой женщины, которым он уже неоднократно восхищался. Вдруг он видит женщину, которая как две капли воды похожа на портрет. Это модель Алиса Рид, которая позировала художнику. Она приглашает Ванли к себе домой, чтобы показать другие полотна этого художника. Неожиданно появляется возлюбленный дамы. Обуянный ревностью, он устраивает скандал и Ванли случайно убивает его...

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
94 мин / 01:34

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