Женщина, которая убежала (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пока муж в командировке Кам-хи едет в пригород Сеула навестить трeх подруг, выпить и поговорить о жизни. За непринужденным общением приятельницы пытаются скрыть свои проблемы, только у Кам-хи всe хорошо — за пять лет счастливого брака она впервые разлучилась с мужем. Но тогда от чего она убежала?



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