5.72020, Domangchin yeoja
Драмы, Комедии73 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Женщина, которая убежала (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Пока муж в командировке Кам-хи едет в пригород Сеула навестить трeх подруг, выпить и поговорить о жизни. За непринужденным общением приятельницы пытаются скрыть свои проблемы, только у Кам-хи всe хорошо — за пять лет счастливого брака она впервые разлучилась с мужем. Но тогда от чего она убежала?
Женщина, которая убежала смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb