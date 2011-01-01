Женщина из Пятого округа (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета мистической драмы «Женщина из Пятого округа» писатель Том Рикс (Итан Хоук), прибывший в Париж из Америки в поисках выхода из личностного и творческого кризиса. Он надеется проводить больше времени с дочерью от бывшей жены, проживающей в столице Франции, а чтобы как-то сводить к�онцы с концами, устраивается ночным сторожем в заведение, принадлежащее местному криминальному авторитету. Вскоре в жизни Тома начинают происходить загадочные события, за развитием которых вы можете наблюдать онлайн и в хорошем качестве.



Сначала на литературном вечере герой Хоука знакомится с обворожительной вдовой венгерского писателя Марджит Кадар (Кристин Скотт Томас), с которой у него завязывается страстный роман. Согласно правилам, установленным Марджит, любовники встречаются лишь в определенные дни, и вскоре в жизнь писателя входит еще одна женщина – юная официантка родом из Польши по имени Аня. В отличие от роковой героини Кристин Скотт Томас, Аня олицетворяет светлое начало, и отношения с ней оставляют Риксу, вокруг которого разворачивается череда смертей, надежду на счастье. Что выберет Том – свет или тьму, и не является ли вся эта история лишь плодом воображения писателя, вы можете узнать онлайн и абсолютно бесплатно, посмотрев фильм оскароносного режиссера Павла Павликовского «Женщина из Пятого округа».



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