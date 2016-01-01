Женщина-эпоха. Вся правда (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper
Документальный103 мин18+
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О фильме
Журналист Андерсон Купер исследует наследие своей матери, иконы стиля, яркой представительницы богемного общества Америки XX века. Глория Вандербильт — влиятельная светская дама, талантливая художница и бизнес-леди. Роковая женщина, перед чарами которой не устояли Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Орсон Уэллс…Как на самом деле складывалась жизнь Глории, с детства находившейся в центре общественного внимания?
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb