Женщина-эпоха. Вся правда (фильм, 2016) смотреть онлайн

Журналист Андерсон Купер исследует наследие своей матери, иконы стиля, яркой представительницы богемного общества Америки XX века. Глория Вандербильт — влиятельная светская дама, талантливая художница и бизнес-леди. Роковая женщина, перед чарами которой не устояли Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Орсон Уэллс…Как на самом деле складывалась жизнь Глории, с детства находившейся в центре общественного внимания?

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