Жена пекаря (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

О жизни Анабеля Кастанье, пекаря средних лет из прованской деревни. Когда его молодая жена Аурелия бросает его ради симпатичного пастуха, парень перестает печь хлеб, и жизнь в деревне замирает. Все деревенские жители, испокон веков испытывающие друг к другу неприязнь, вынуждены объединиться, чтобы вернуть пекарю его жену.



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