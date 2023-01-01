Жена пекаря (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно
8.71938, La femme du boulanger
Драмы, Комедии128 мин18+
Сюжет
О жизни Анабеля Кастанье, пекаря средних лет из прованской деревни. Когда его молодая жена Аурелия бросает его ради симпатичного пастуха, парень перестает печь хлеб, и жизнь в деревне замирает. Все деревенские жители, испокон веков испытывающие друг к другу неприязнь, вынуждены объединиться, чтобы вернуть пекарю его жену.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МПРежиссёр
Марсель
Паньоль
- РАктёр
Ремю
- ЖЛАктриса
Жинетт
Леклерк
- ФШАктёр
Фернан
Шарпен
- РВАктёр
Роберт
Ватье
- ШБАктёр
Шарль
Блаветт
- АРАктриса
Алида
Руфф
- ИФАктриса
Ивет
Форнье
- МАктриса
Максимильен
- ЖМАктёр
Жюльен
Мафр
- ЭЛАктёр
Эдриан
ЛеГрос
- ЖКАктёр
Жан
Кастан
- ЖЖСценарист
Жан
Жионо
- МПСценарист
Марсель
Паньоль
- ЧППродюсер
Чарльз
Понс
- МППродюсер
Марсель
Паньоль
- СдМонтажёр
Сюзанн
де Тройе
- ЖБОператор
Жорж
Бенуа
- ВСКомпозитор
Венсан
Скотто