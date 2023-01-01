Жена пекаря
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Жена пекаря

Жена пекаря (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно

8.71938, La femme du boulanger
Драмы, Комедии128 мин18+

Сюжет

О жизни Анабеля Кастанье, пекаря средних лет из прованской деревни. Когда его молодая жена Аурелия бросает его ради симпатичного пастуха, парень перестает печь хлеб, и жизнь в деревне замирает. Все деревенские жители, испокон веков испытывающие друг к другу неприязнь, вынуждены объединиться, чтобы вернуть пекарю его жену.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жена пекаря»

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