Желтый аист (фильм, 1950) смотреть онлайн

Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям, занимавшимся тр�удом. Мандарин возмутился и велел отрубить ему голову, но хитрый Ми убежал.



Уходя и прощаясь, для своих друзей на стене харчевни он нарисовал желтого аиста, который должен был танцевать под музыку только для трудового народа и никогда для господ. Мандарин велел поймать птицу, но та превратилась в рисунок на стене...



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