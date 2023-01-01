Желтый аист (фильм, 1950) смотреть онлайн
О фильме
Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям, занимавшимся тр�удом. Мандарин возмутился и велел отрубить ему голову, но хитрый Ми убежал.
Уходя и прощаясь, для своих друзей на стене харчевни он нарисовал желтого аиста, который должен был танцевать под музыку только для трудового народа и никогда для господ. Мандарин велел поймать птицу, но та превратилась в рисунок на стене...
Желтый аист смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb