Желтый аист
Wink
Детям
Желтый аист
9.31950, Желтый аист
Мультфильм10 мин12+
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Желтый аист (фильм, 1950) смотреть онлайн

О фильме

Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям, занимавшимся трудом. Мандарин возмутился и велел отрубить ему голову, но хитрый Ми убежал.

Уходя и прощаясь, для своих друзей на стене харчевни он нарисовал желтого аиста, который должен был танцевать под музыку только для трудового народа и никогда для господ. Мандарин велел поймать птицу, но та превратилась в рисунок на стене...

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Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb