Две сестры, Ирис и Жозефина — полная противоположность друг другу. Однажды, чтобы пустить пыль в глаза, Ирис солгала, что пишет роман. Вынужденная выкручиваться из ситуации, она предлагает Жозефине, написать роман за нее. Никто из них не мог предположить, что книга станет национальным бестселлером…

