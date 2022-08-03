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Желтоглазые крокодилы

Желтоглазые крокодилы (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Les yeux jaunes des crocodiles
Драма117 мин18+

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О фильме

Две сестры, Ирис и Жозефина — полная противоположность друг другу. Однажды, чтобы пустить пыль в глаза, Ирис солгала, что пишет роман. Вынужденная выкручиваться из ситуации, она предлагает Жозефине, написать роман за нее. Никто из них не мог предположить, что книга станет национальным бестселлером…

Страна
Испания, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb