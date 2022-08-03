Желтоглазые крокодилы (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Les yeux jaunes des crocodiles
Драма117 мин18+
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О фильме
Две сестры, Ирис и Жозефина — полная противоположность друг другу. Однажды, чтобы пустить пыль в глаза, Ирис солгала, что пишет роман. Вынужденная выкручиваться из ситуации, она предлагает Жозефине, написать роман за нее. Никто из них не мог предположить, что книга станет национальным бестселлером…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СТРежиссёр
Сесиль
Телерман
- ЖДАктриса
Жюли
Депардье
- Актриса
Эммануэль
Беар
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- КГАктёр
Ким
Гутьеррес
- ЯБАктриса
Яна
Биттнерова
- СТСценарист
Сесиль
Телерман
- КПСценарист
Катрин
Панколь
- ММПродюсер
Мануэль
Мунц
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- ПРОператор
Паскаль
Ридао
- ФАКомпозитор
Фридерик
Альотти