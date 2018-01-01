Wink
Детям
Железяки
Актёры и съёмочная группа фильма «Железяки»

Актёры

Керрисак Удомнак

Керрисак Удомнак

Kerttisak Udomnak
АктёрPhuak / Hanuman
Сантисук Промсири

Сантисук Промсири

Santisuk Promsiri
АктёрNa Khiaw / Ravana
Баврибун Чанрыанг

Баврибун Чанрыанг

Bawriboon Chanreuang
Актёр
Паванрат Нарксурия

Паванрат Нарксурия

Pawanrat Naksuriya
Актрисаозвучка
Удом Таепханит

Удом Таепханит

Udom Taephanit
АктёрBrooks

Актёры дубляжа

Михаил Галустян

Михаил Галустян

Актёр дубляжа
Александр Ревва

Александр Ревва

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Алексей Шадхин

Алексей Шадхин

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Ольга Голованова

Актриса дубляжа