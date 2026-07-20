Фильм Железнодорожные пираты
1938, Les pirates du rail
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Рейтинг
4.9 IMDb
- КРежиссёр
Кристиан-Жак
- ШВАктёр
Шарль
Ванель
- СПАктриса
Сюзи
Прим
- ЭфАктёр
Эрих
фон Штрогейм
- МДАктёр
Марсель
Далио
- СРАктриса
Симона
Ренан
- ЖТАктёр
Жорж
Туррейль
- ЖПАктёр
Жан
Перье
- МААктёр
Марсель
Андре
- КДАктёр
Кай
Дуйен
- ВИАктёр
Валерий
Инкижинов
- МААктёр
Мишель
Андре
- ЛКАктёр
Люсьен
Калламан
- ПНАктёр
Пьер
Нэй
- КСценарист
Кристиан-Жак
- АОПродюсер
Адольф
Оссо
- ЖРПродюсер
Жильбер
Рено-Декер
- ПЧХудожник
Пьер
Чайлд
- АВКомпозитор
Анри
Вердюн