Железнодорожные пираты
Wink
Фильмы
Железнодорожные пираты

Фильм Железнодорожные пираты

1938, Les pirates du rail
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Картина рассказывает о строительстве европейцами железной дороги в Китае, где они сталкиваются с жестким сопротивлением местных повстанцев.

Страна
Франция
Жанр
Драма

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железнодорожные пираты»