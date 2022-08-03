Железная маска
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Железная маска

Железная маска (фильм, 1962) смотреть онлайн

9.11962, Le masque de fer
Приключения122 мин18+
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О фильме

В крепости на далеком острове где-то в Средиземном море томится анонимный пленник. Под страхом смертной казни никто не смеет видеть узника без маски, скрывающей его лицо. А на другом конце воюющей Европы, в Париже, сильнейшая лихорадка привела на грань жизни и смерти Его Величество Людовика XIV, молодого короля Франции.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железная маска»