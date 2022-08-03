В крепости на далеком острове где-то в Средиземном море томится анонимный пленник. Под страхом смертной казни никто не смеет видеть узника без маски, скрывающей его лицо. А на другом конце воюющей Европы, в Париже, сильнейшая лихорадка привела на грань жизни и смерти Его Величество Людовика XIV, молодого короля Франции.

