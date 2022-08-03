Железная маска (фильм, 1962) смотреть онлайн
9.11962, Le masque de fer
Приключения122 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
В крепости на далеком острове где-то в Средиземном море томится анонимный пленник. Под страхом смертной казни никто не смеет видеть узника без маски, скрывающей его лицо. А на другом конце воюющей Европы, в Париже, сильнейшая лихорадка привела на грань жизни и смерти Его Величество Людовика XIV, молодого короля Франции.
СтранаИталия, Франция
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АДРежиссёр
Анри
Декуан
- ЖМАктёр
Жан
Маре
- СКАктриса
Сильва
Кошина
- ЖПАктёр
Жан-Франсуа
Порон
- ЖПАктриса
Жизель
Паскаль
- КОАктриса
Клодин
Оже
- ЖЛАктёр
Жан
Лара
- ЖМАктриса
Жермен
Монтеро
- РЖАктёр
Раймон
Жером
- ЖБАктёр
Жан
Бергер
- АДАктёр
Альбер
Даньян
- ЖЛСценарист
Жак
Лорен
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- ВЧАктриса дубляжа
Виктория
Чаева
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- НКАктриса дубляжа
Нина
Крачковская
- ЖвКомпозитор
Жорж
ван Парис