Черная комедия из Казахстана. Дастан с женой готовятся к появлению первенца, но нервная обстановка накануне родов начинает сводить будущего отца с ума. Чтобы не слететь с катушек, Дастан сбегает на рыбалку со своими друзьями. Ближайший уикенд он планирует провести в компании неудачливого бизнесмена и участкового, которые, как и сам беглец, никогда не держали в руках удочку. Естественно, рыбалка идет совсем не по плану. Череда странных событий не даст друзьям расслабиться ни на секунду. Чем закончатся эти безумные выходные на природе?

