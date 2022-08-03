7.92019, Жаным, ты не поверишь
Комедия84 мин18+
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Жаным, ты не поверишь (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Черная комедия из Казахстана. Дастан с женой готовятся к появлению первенца, но нервная обстановка накануне родов начинает сводить будущего отца с ума. Чтобы не слететь с катушек, Дастан сбегает на рыбалку со своими друзьями. Ближайший уикенд он планирует провести в компании неудачливого бизнесмена и участкового, которые, как и сам беглец, никогда не держали в руках удочку. Естественно, рыбалка идет совсем не по плану. Череда странных событий не даст друзьям расслабиться ни на секунду. Чем закончатся эти безумные выходные на природе?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЕНРежиссёр
Ернар
Нургалиев
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- АКАктриса
Асель
Калиева
- РЖАктёр
Рустем
Жаныаманов
- ЕПАктёр
Ерлан
Примбетов
- ДААктёр
Дулыга
Акмолда
- ЕДАктёр
Еркебулан
Дайыров
- ЕНСценарист
Ернар
Нургалиев
- Сценарист
Жандос
Айбасов
- АУСценарист
Алишер
Утев
- ДССценарист
Данияр
Солтанбаев
- ЕНПродюсер
Ернар
Нургалиев
- Продюсер
Жандос
Айбасов
- АДПродюсер
Азамат
Дулатов
- ТШПродюсер
Тимур
Шевченко
- ЕНМонтажёр
Ернар
Нургалиев
- АДОператор
Азамат
Дулатов
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков