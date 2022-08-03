Жаным, ты не поверишь
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Жаным, ты не поверишь
7.92019, Жаным, ты не поверишь
Комедия84 мин18+

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Жаным, ты не поверишь (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Черная комедия из Казахстана. Дастан с женой готовятся к появлению первенца, но нервная обстановка накануне родов начинает сводить будущего отца с ума. Чтобы не слететь с катушек, Дастан сбегает на рыбалку со своими друзьями. Ближайший уикенд он планирует провести в компании неудачливого бизнесмена и участкового, которые, как и сам беглец, никогда не держали в руках удочку. Естественно, рыбалка идет совсем не по плану. Череда странных событий не даст друзьям расслабиться ни на секунду. Чем закончатся эти безумные выходные на природе?

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жаным, ты не поверишь»