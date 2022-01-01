Zero (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драма из Казахстана о певце, которого затягивает опасный мир азартных игр — по мотивам автобиографического романа Баглана Абдраимова. Иногда успешной карьеры в шоу-бизнесе недостаточно. Случайно попав в казино, вокалист популярной группы Баглан оказывается не в силах устоять перед острыми ощущениями азартных игр. Сначала он становится регулярным гостем заведения, а затем начинает играть сам. Первое время Баглан невероятно удачлив, но везение длится недолго: проигрыш следует за проигрышем, и вот уже единственный шанс выбраться из ямы — ставить по-крупному. Договорившись с дилером, Баглан идет на крупный риск, но последствия этого решения будут непредсказуемыми.



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