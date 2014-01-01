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Зеркала

Зеркала (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Зеркала
Драмы131 мин18+

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Сюжет

Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеркала»

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