Зеркала (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Зеркала
Драмы131 мин18+
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Сюжет
Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ММРежиссёр
Марина
Мигунова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АМАктриса
Александра
Мошкова
- Актёр
Евгений
Князев
- ИПАктёр
Игорь
Письменный
- ВСАктёр
Владимир
Сычёв
- НКАктриса
Наталия
Куликова
- ИСАктёр
Иван
Суханов
- ЛААктриса
Лидия
Арефьева
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ДССценарист
Давид
Саркисян
- ММПродюсер
Марина
Мигунова
- АКПродюсер
Анна
Каминская
- ЕГХудожница
Екатерина
Гмыря
- АОМонтажёр
Андрей
Осадчий
- МММонтажёр
Марина
Мигунова
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ААКомпозитор
Алексей
Айги