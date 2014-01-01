Зеркала (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.



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