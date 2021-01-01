Зере (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Живописная драма из Казахстана — о девушке, выступившей против воли своей матери, насильно выдающей ее замуж. У Зере умер отец, и теперь вся забота о семье ложится на плечи ее матери Сары. Жизнь на рыбацком полуострове становится слишком сложной, в особенности когда Саре начинают угрожать унизить умершего мужа на его же похоронах. Не зная, как еще выйти из ситуации, женщина решает выдать Зере за мужчину в возрасте, несмотря на то, что у девушки уже есть молодой возлюбленный. Мать уверена, что так обеспечит дочери хорошую жизнь, но Зере не готова принять такую судьбу. И все же Зере до сих пор любит свою Сару, и теперь вынуждена разрываться между ней и своим истинным избранником.



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