Земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Land
Драма, 85 мин, 18+

О фильме

Драматический фильм «Земля» — это тихая, почти медитативная история о боли, утрате и попытке вновь обрести вкус к жизни.

Эди Хольцер, потерявшая семью, уезжает из города и покупает дом в горах Вайоминга, где надеется начать все заново. Но жизнь в глуши, вдали от цивилизации становится для неподготовленной женщины серьезнейшим испытанием. К тому же одиночество не помогает излечить душевные раны. Когда кажется, что силы Эди на исходе, на помощь ей приходит местный охотник Мигель. Из их общения, поначалу робкого и осторожного, постепенно рождается глубокая эмоциональная связь. Но в один день все заканчивается…

Режиссер и исполнительница главной роли Робин Райт рассказывает удивительно пронзительную историю. Если вы цените неторопливое кино, в котором тишина значит ничуть не меньше произносимых слов, то определенно получите удовольствие, начав смотреть фильм «Земля».

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля»