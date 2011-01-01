Wink
Фильмы
Земля с высоты птичьего полета. Европа

Земля с высоты птичьего полета. Европа (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Земля с высоты птичьего полета. Европа
Документальные59 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал о том, какой предстаeт Земля с высоты птичьего полeта - глазами самих птиц, в грандиозном природном калейдоскопе. Потрясающие виды пяти континентов, поданные в новом ракурсе, благодаря которому можно присоединиться к стае лапландских гусей, журавлей, фламинго, пеликанов, орлов и другим птицам.

Земля с высоты птичьего полета смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb