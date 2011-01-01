Земля с высоты птичьего полета. Европа (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Земля с высоты птичьего полета. Европа
Документальные59 мин0+
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Сюжет
Документальный сериал о том, какой предстаeт Земля с высоты птичьего полeта - глазами самих птиц, в грандиозном природном калейдоскопе. Потрясающие виды пяти континентов, поданные в новом ракурсе, благодаря которому можно присоединиться к стае лапландских гусей, журавлей, фламинго, пеликанов, орлов и другим птицам.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb