Земля кочевников (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Ферн преподает литературу и живeт с мужем в городке Эмпайр. Но однажды всe меняется. Супруг умирает, а город Эмпайр исчезает с карты страны. Ферн продает имущество, покупает трейлер и с головой окунается в новую кочевую жизнь. Она встречает целое сообщество кочевников под предводительством Боба Уэллса и благодаря этим людям узнает, что такое настоящая дружба.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХЧРежиссёр
Хлоя
Чжао
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- ГДАктёр
Гэй
ДеФорест
- ПГАктриса
Патриша
Грайр
- ЛМАктриса
Линда
Мэй
- АРАктриса
Анджела
Рэйс
- КРАктёр
Карл
Р. Хьюз
- ДДАктёр
Дуглас
Дж. Соул
- РААктёр
Райан
Аквино
- ТБАктриса
Тереза
Бьюкэнэн
- ХЧСценарист
Хлоя
Чжао
- ДБСценарист
Джессика
Брудер
- МЭПродюсер
Молли
Эшер
- ДБПродюсер
Джессика
Брудер
- ЭФПродюсер
Эмили
Фоли
- ДДПродюсер
Дэн
Джанви
- ХПХудожница
Ханна
Петерсон
- ХЧМонтажёр
Хлоя
Чжао
- ЛЭКомпозитор
Людовико
Эйнауди