Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Ферн преподает литературу и живeт с мужем в городке Эмпайр. Но однажды всe меняется. Супруг умирает, а город Эмпайр исчезает с карты страны. Ферн продает имущество, покупает трейлер и с головой окунается в новую кочевую жизнь. Она встречает целое сообщество кочевников под предводительством Боба Уэллса и благодаря этим людям узнает, что такое настоящая дружба.

