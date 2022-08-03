Земля кочевников
Wink
Фильмы
Земля кочевников
8.02020, Nomadland
Драма103 мин18+

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Земля кочевников (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Ферн преподает литературу и живeт с мужем в городке Эмпайр. Но однажды всe меняется. Супруг умирает, а город Эмпайр исчезает с карты страны. Ферн продает имущество, покупает трейлер и с головой окунается в новую кочевую жизнь. Она встречает целое сообщество кочевников под предводительством Боба Уэллса и благодаря этим людям узнает, что такое настоящая дружба.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля кочевников»