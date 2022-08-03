4.32018, The Dawnseeker
Фантастика, Боевик78 мин18+
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Земля 2245: Искатель рассвета (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
2245 год. Пятеро наeмников отправляются на поиски редкого минерала под названием звeздная пыль, чтобы спасти умирающее Солнце. После того как их корабль падает на незнакомую планету, героев начинает преследовать самое опасное существо, из тех что им встречалось.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
2.9 IMDb
- ДПРежиссёр
Джастин
Прайс
- КАктриса
Ку
- АКАктёр
Александр
Кэйн
- ДСАктёр
Джейсон
Скин
- МФАктёр
Майкл
Фрэзиер
- КБАктёр
Карл
Бэйли
- ЭБАктриса
Эмили
Бертелс
- ДЧАктёр
Дональд
Чон
- ДПСценарист
Джастин
Прайс
- ДГПродюсер
Дианна
Грэйс Конго
- ЛМПродюсер
Лиза
Мэй
- ДППродюсер
Джастин
Прайс
- КПродюсер
Ку
- ДПМонтажёр
Джастин
Прайс
- КОператор
Ку
- ДБКомпозитор
Джулиан
Бистон