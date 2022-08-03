Земля 2245: Искатель рассвета (фильм, 2018) смотреть онлайн

2245 год. Пятеро наeмников отправляются на поиски редкого минерала под названием звeздная пыль, чтобы спасти умирающее Солнце. После того как их корабль падает на незнакомую планету, героев начинает преследовать самое опасное существо, из тех что им встречалось.

