Земля 2245: Искатель рассвета
Wink
Фильмы
Земля 2245: Искатель рассвета
4.32018, The Dawnseeker
Фантастика, Боевик78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Земля 2245: Искатель рассвета (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

2245 год. Пятеро наeмников отправляются на поиски редкого минерала под названием звeздная пыль, чтобы спасти умирающее Солнце. После того как их корабль падает на незнакомую планету, героев начинает преследовать самое опасное существо, из тех что им встречалось.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

2.9 IMDb