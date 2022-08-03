Зебрамен (фильм, 2004) смотреть онлайн
6.12004, Zebraman
Фантастика, Комедия109 мин18+
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О фильме
Огромной ошибкой стала идея учителя и простого семьянина Синъити одеться супергероем Зебраменом, пытаясь спастись от скучной жизни. Телесериал о подвигах этого супергероя был прекращен после шестой серии, но Синъити продолжал действовать в мире своих фантазий в самодельном костюме зебры. Он получил больше, чем мог желать, но, похоже, что именно его одетое в черно-белый костюм альтер-эго стоит между абсолютным злом и счастливым концом.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.5 IMDb