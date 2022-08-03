Зебрамен (фильм, 2004) смотреть онлайн

Огромной ошибкой стала идея учителя и простого семьянина Синъити одеться супергероем Зебраменом, пытаясь спастись от скучной жизни. Телесериал о подвигах этого супергероя был прекращен после шестой серии, но Синъити продолжал действовать в мире своих фантазий в самодельном костюме зебры. Он получил больше, чем мог желать, но, похоже, что именно его одетое в черно-белый костюм альтер-эго стоит между абсолютным злом и счастливым концом.

