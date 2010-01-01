Зебрамен 2: Атака на Зебра-Сити (фильм, 2010) смотреть онлайн

Школьный учитель Итикава, известный как Человек-зебра, просыпается 15 лет спустя, в 2025 году. Городом Токио переименованым в «Зебра Сити», управляют злобный мэр и его не менее злобная дочь. Они ввели нов�ый закон под названием «Зебра-тайм», позволяющий полиции уничтожать всех подряд в определeнное время суток. И вот как раз под это действие и попадает Человек-зебра, который ко всему прочему потерял память и не может вспомнить свое прошлое...



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