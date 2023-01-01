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Здравствуйте, я ваша тетя!

Здравствуйте, я ваша тетя! (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, Здравствуйте, я ваша тетя!
Комедия97 мин18+

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О фильме

По мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея». Действие происходит в начале ХХ века. Безработный Бабс попадает в богатый дом, где вынужден, переодевшись в женскую одежду, сыграть роль тетушки-миллионерши, чтобы помочь двум юношам жениться на их возлюбленных…

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

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