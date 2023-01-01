Здравствуйте, я ваша тетя! (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Здравствуйте, я ваша тетя!
Комедия97 �мин18+
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О фильме
По мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея». Действие происходит в начале ХХ века. Безработный Бабс попадает в богатый дом, где вынужден, переодевшись в женскую одежду, сыграть роль тетушки-миллионерши, чтобы помочь двум юношам жениться на их возлюбленных…
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