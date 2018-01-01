Wink
Детям
Заяц Коська и Родничок
Актёры и съёмочная группа фильма «Заяц Коська и Родничок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заяц Коська и Родничок»

Режиссёры

Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Актриса
Петр Вишняков

Актёр
Лидия Катаева

Актриса
Александра Бабаева

Актриса
Тамара Дмитриева

Актриса

Сценаристы

Николай Грибачев

Сценарист

Художники

Татьяна Сазонова

Художница

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Евгений Птичкин

Композитор