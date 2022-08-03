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Зависимый

Зависимый (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Addicted
Триллер, Драма101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Успешная бизнес-леди Зои Рейнард добилась всего — замечательного мужа, которого она любит, двух чудесных детей и процветающей карьеры. Но на самом деле все не так просто, как выглядит со стороны. Зои ведет тайную жизнь…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb