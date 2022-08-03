Зависимый (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Addicted
Триллер, Драма101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Успешная бизнес-леди Зои Рейнард добилась всего — замечательного мужа, которого она любит, двух чудесных детей и процветающей карьеры. Но на самом деле все не так просто, как выглядит со стороны. Зои ведет тайную жизнь…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- Актёр
Борис
Коджо
- БГАктёр
Брэндон
Гонзалес
- КМАктриса
Камерон
Миллс
- ДОАктёр
Дэниэл
О’Каллаган
- ЭКАктриса
Эмаяци
Коринеальди
- ГХАктёр
Гаррет
Хайнс
- ДНАктёр
Джон
Ньюберг
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- ЛРАктёр
Лэндон
Рюньон
- КУСценарист
Кристина
Уэлш
- ЭБСценарист
Эрни
Барбараш
- ЗСценарист
Зейн
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман