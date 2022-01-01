Затерянные (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма о двух семьях, которые находятся по разные стороны долгого конфликта Израиля и Ливана, длившегося больше 20 лет.



Таня выросла на юге Ливана. В 1984 году ей приходится бежать в Израиль вместе с отцом, работавшим на правительство вражеского государства, оставив в прошлом свою привычную жизнь и возлюбленного. В это время в Хайфе женщина по имени Мириам рожает мальчика, которого называет Гил. Мириам — француженка, которая приехала в Израиль, чтобы выйти замуж за Йосси. Супруга она уже давно не видела: он сражается в рядах армии в Ливане. Именно там Йосси спасает жизнь Тани, что навсегда связывает судьбы их семей.



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