Заснеженное Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн

Кейли – няня двух девочек, Лили и Роуз Митчел. Их родители улетели в Нью-Йорк, пообещав скоро вернуться, чтобы Кейли успела сесть на самолет и провести Рождество со своей семьей. К девочкам также приезжает дядя Итан. Нью-Йорк тем временем накрывает метель, родители Лили и Роуз не могут прилететь домой, а Кейли не хочет оставлять Итана с детьми после того, как он чуть не сжег дом, пытаясь приготовить блинчики. Теперь Кейли ответственна за то, чтобы все они как следует отметили Рождество.

