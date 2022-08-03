Заснеженное Рождество
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Заснеженное Рождество

Заснеженное Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.32021, Christmas Au Pair
Мелодрама86 мин16+

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О фильме

Кейли – няня двух девочек, Лили и Роуз Митчел. Их родители улетели в Нью-Йорк, пообещав скоро вернуться, чтобы Кейли успела сесть на самолет и провести Рождество со своей семьей. К девочкам также приезжает дядя Итан. Нью-Йорк тем временем накрывает метель, родители Лили и Роуз не могут прилететь домой, а Кейли не хочет оставлять Итана с детьми после того, как он чуть не сжег дом, пытаясь приготовить блинчики. Теперь Кейли ответственна за то, чтобы все они как следует отметили Рождество.

Страна
Канада
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb