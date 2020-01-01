Защита Валерия Васильева
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Защита Валерия Васильева

Защита Валерия Васильева (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.92020, Защита Валерия Васильева
Документальные, Спорт47 мин12+

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Сюжет

Валерий Васильев появился в московском «Динамо» в 17 лет, в 20 стал чемпионом мира, а в 23 –лучшим защитником чемпионата мира. Двукратный Олимпийский чемпион и трижды лучший защитник мировых первенств. В хоккее он умел делать всё. Обыграть его было практически нереально, а ловил он соперников на силовые приёмы так, что те не успевали понять происходящего.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Спорт, Документальные

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Актёры и съёмочная группа фильма «Защита Валерия Васильева»

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