Защита Валерия Васильева (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Валерий Васильев появился в московском «Динамо» в 17 лет, в 20 стал чемпионом мира, а в 23 –лучшим защитником чемпионата мира. Двукратный Олимпийский чемпион и трижды лучший защитник мировых первенств. В хоккее он умел делать всё. Обыграть его было практически нереально, а ловил он соперников на силовые приёмы так, что те не успевали понять происходящего.





Защита Валерия Васильева смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.