Защита Валерия Васильева (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.92020, Защита Валерия Васильева
Документальные, Спорт47 мин12+
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Сюжет
Валерий Васильев появился в московском «Динамо» в 17 лет, в 20 стал чемпионом мира, а в 23 –лучшим защитником чемпионата мира. Двукратный Олимпийский чемпион и трижды лучший защитник мировых первенств. В хоккее он умел делать всё. Обыграть его было практически нереально, а ловил он соперников на силовые приёмы так, что те не успевали понять происходящего.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСпорт, Документальные
Рейтинг
- ВОРежиссёр
Варвара
Орлова
- МТРежиссёр
Михаил
Тюркин
- АМАктёр
Александр
Мальцев
- ВДАктёр
Виталий
Давыдов
- ВТАктёр
Владислав
Третьяк
- АЯАктёр
Александр
Якушев
- БМАктёр
Борис
Майоров
- ВЮАктёр
Владимир
Юрзинов
- ВОСценарист
Варвара
Орлова
- МТСценарист
Михаил
Тюркин
- ВВПродюсер
Валерий
Викулов
- ВГПродюсер
Владимир
Голиков
- ИКПродюсер
Илья
Качалов
- ВЛМонтажёр
Владимир
Левин
- НСОператор
Никита
Соловьев
- ВСОператор
Виктор
Солоницын
- СМОператор
Сергей
Мороз