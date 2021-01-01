Зарница
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Зарница

Зарница (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.62021, Зарница
Драмы21 мин18+

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Сюжет

Алиса учится в кадетском корпусе. Вопросы здесь решаются силой, а из толпы выделяться не принято. Девушка хочет во всeм быть лучшей, чтобы заслужить уважение сверстников и внимание одноклассника. Что важнее — победа и любовь?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
8.2 IMDb