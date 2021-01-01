Зарница (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Алиса учится в кадетском корпусе. Вопросы здесь решаются силой, а из толпы выделяться не принято. Девушка хочет во всeм быть лучшей, чтобы заслужить уважение сверстников и внимание одноклассника. Что важнее — победа и любовь?



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