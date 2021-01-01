Зарница (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.62021, Зарница
Драмы21 мин18+
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Сюжет
Алиса учится в кадетском корпусе. Вопросы здесь решаются силой, а из толпы выделяться не принято. Девушка хочет во всeм быть лучшей, чтобы заслужить уважение сверстников и внимание одноклассника. Что важнее — победа и любовь?
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
8.2 IMDb
- АШРежиссёр
Алёна
Шевченко
- УВАктриса
Ульяна
Васькович
- ЕХАктёр
Евгений
Хандрыга
- МШАктёр
Михаил
Шамков
- ВЧАктриса
Василиса
Чугунова
- ВНАктриса
Вита
Никонова
- АШСценарист
Алёна
Шевченко
- ЮФСценарист
Юлия
Фролова
- АШПродюсер
Алёна
Шевченко
- РСПродюсер
Равиль
Салихов
- ТАПродюсер
Татьяна
Алдын-херель
- ВСПродюсер
Владимир
Столов
- ВВМонтажёр
Владислав
Вдовин
- ДБОператор
Дарья
Балановская