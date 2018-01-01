Wink
Фильмы
Запрещенная реальность
Актёры и съёмочная группа фильма «Запрещенная реальность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Запрещенная реальность»

Режиссёры

Кристофер Джеймс Миллер

Кристофер Джеймс Миллер

Christopher James Miller
Режиссёр

Актёры

Бриттани О’Нил

Бриттани О’Нил

Brittany O'Neil
Актриса
Аль Риденаур

Аль Риденаур

Al Ridenour
Актёр
Стивен Бриггс

Стивен Бриггс

Steven Briggs
АктёрDuct Factory Creature
Эми Дэйли

Эми Дэйли

Amy Daly
Актриса
Кристофер Джеймс Миллер

Кристофер Джеймс Миллер

Christopher James Miller
АктёрGristle / Tracker
Карл Крю

Карл Крю

Carl Crew
АктёрPastor John
Аль Гомез

Аль Гомез

Al Gomez
АктёрKronos Executive
Кайл Моррис

Кайл Моррис

Kyle Morris
АктёрJack Slade
Роберт Диаз Лерой

Роберт Диаз Лерой

Robert Diaz Leroy
Актёр
Калис Уоллес

Калис Уоллес

Kalise Wallace
АктрисаNoose
Лиза Тэйер

Лиза Тэйер

Lisa Thayer
Актриса
Стив Дорфман

Стив Дорфман

Steve Dorfman
Актёр

Сценаристы

Кристофер Джеймс Миллер

Кристофер Джеймс Миллер

Christopher James Miller
Сценарист

Художники

Джонни Харт

Джонни Харт

Jonny Hart
Художник

Монтажёры

Кристофер Джеймс Миллер

Кристофер Джеймс Миллер

Christopher James Miller
Монтажёр

Операторы

Роберт Диаз Лерой

Роберт Диаз Лерой

Robert Diaz Leroy
Оператор

Композиторы

Кристофер Джеймс Миллер

Кристофер Джеймс Миллер

Christopher James Miller
Композитор